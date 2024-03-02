Волейболистки «Минчанки» и «Минчанки-2» потерпели поражения в матчах Суперлиги и МВЛ

Во Дворце спорта «Уручье» матч 23-тура Суперлиги проводила «Минчанка», в гости к белорускам приехала лучшая команда текущего сезона — московское «Динамо». За весь чемпионат москвички потерпели лишь два поражения, в то время как наши девушки одержали всего пять побед. Увы, сенсации не произошло: подопечные Ольги Пальчевской не сумели составить конкуренцию титулованным россиянкам, только раз перешагнув отметку в двадцать очков. Результат встречи — 0:3 (18:25, 21:25, 16:25).



За три матча до окончания «регулярки» «Минчанка» занимает 12-е место среди 14 команд женской Суперлиги, далее белорусок ожидает матч с еще одним представителем топ-4 турнирной таблицы — «Локомотивом». Поединок в Калининграде состоится 10 марта.



Также сегодня на площадку Республиканского государственного училища олимпийского резерва выходили девушки из фарм-клуба столичного коллектива — «Минчанки-2». Белоруски проводили второй матч домашнего этапа Молодежной лиги России среди женских команд, и соперником наших волейболисток также стал лидер сезона — на этот раз казанский «Динамо-Ак Барс-УОР».



В стартовой партии хозяйки долгое время вели в счете, но все-таки упустили концовку — 23:25. Второй сет оказался отдан практически без шансов (18:25), однако в третьем игровом отрезке наши спортсменки были максимально близки к успеху. Команды дошли до цифр 24:24, дальше белоруски упустили сетбол, а затем проиграли два следующих розыгрыша. В итоге 25:27 и также «сухое» поражение 0:3.



На данный момент «Минчанка-2» занимает четвертое место в таблице Молодежной лиги России среди женских команд, набрав 39 очков за 20 матчей. Накануне наши девушки обыграли саратовский «Протон-2» со счетом 3:1, повторные домашние поединки против коллективов из Саратова и Казани состоятся 3 и 4 марта.