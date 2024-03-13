Волейболисты «Шахтера» обыграли «Нову» в российской Суперлиге

Во вторник подопечные Виктора Бекши в Самаре встречались с соседями по турнирной таблице из «Новы». Перед матчем «горняки» занимали 10-ю строчку, представители Новокуйбышевска располагались вслед за ними. Поначалу на равный статус команд ничего не намекало: две стартовые партии уверенно забрали игроки солигорского клуба — 25:19 и 25:16. В третьем сете у «Шахтера» случилась небольшая просадка, которая привела к неудаче со счетом 20:25. Однако этот локальный успех оказался для «Новы» единственным, в четвертом отрезке хозяева будто забыли выйти на площадку. В итоге нокаутирующие 25:13 от гостей и 3:1 по партиям.



Данная победа стала для солигорского клуба 14-й в регулярном чемпионате, благодаря этому успеху «горняки» поднялись на девятое место Суперлиги среди 16 участников. В заключительном туре в эту субботу «Шахтер» во Дворце спорта «Уручье» примет одного из аутсайдеров розыгрыша — нижегородский АСК. Также в ближайший уикенд определится соперник наших волейболистов по квалификационному раунду плей-офф турнира.