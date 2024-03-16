Волейболистки «Минчанки» проиграли четвертый матч кряду в Суперлиге

В пятницу белоруски проводили последний домашний поединок в рамках «регулярки»: во Дворце спорта «Уручье» столичная команда принимала саратовский «Протон», идущий в таблице пятым. Наиболее близка к успеху «Минчанка» была во второй партии: хозяйки площадки даже имели один сетбол, но он остался нереализованным. Соперницы подавали на сет несколько раз, и только четвертая попытка стала удачной — 29:27. В первом игровом отрезке белоруски не подобрались даже и близко (16:25), третья партия также обернулась поражением — 22:25 и итоговые 0:3.



Эта неудача стала для наших девушек четвертой подряд, в конце февраля — начале марта белоруски также всухую уступили «Уралочке-НТМК», московскому «Динамо» и «Локомотиву». За тур до окончания «гладкой» части сезона наши волейболистки занимают предпоследнюю, 14-ю строчку, набрав 15 баллов. В последнем матче регулярного чемпионата «Минчанка» на выезде сыграет с челябинским клубом «Динамо-Метар». Поединок пройдет 20 марта.