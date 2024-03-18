«Зенит-Казань» стал победителем регулярного чемпионата мужской Суперлиги
В воскресенье, 17 марта, завершился предварительный этап мужской Суперлиги.
В воскресенье, 17 марта, завершился предварительный этап мужской Суперлиги.
По итогам 30 туров первое место в регулярном чемпионате занял МВК «Зенит-Казань» под руководством главного тренера Алексея Вербова.
Топ-4 лучших команд Суперлиги после предварительного этапа:
Четыре лучшие команды регулярного чемпионата напрямую вышли в четвертьфиналы. Команды, занявшие места с 5-го по 12-е, сыграют в первом раунде плей-офф, который стартует 21 марта. В ⅛ финала пройдут встречи «Зенит-СПб»— «Газпром-Югра», «Кузбасс» — «Нова», «Факел» — «Динамо-ЛО» и «Шахтёр» — «Енисей».
«Урал», «Нефтяник», АСК и «Югра Самотлор», занявшие места с 13-го по 16-е, поведут борьбу за сохранение места в Суперлиге.