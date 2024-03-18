«Зенит-Казань» стал победителем регулярного чемпионата мужской Суперлиги | Источник: Чемпионат.com

По итогам 30 туров первое место в регулярном чемпионате занял МВК «Зенит-Казань» под руководством главного тренера Алексея Вербова.

Топ-4 лучших команд Суперлиги после предварительного этапа:

«Зенит-Казань» — 78 очков «Локомотив» Новосибирск — 70 «Белогорье» Белгород — 68 «Динамо» Москва — 68.

Четыре лучшие команды регулярного чемпионата напрямую вышли в четвертьфиналы. Команды, занявшие места с 5-го по 12-е, сыграют в первом раунде плей-офф, который стартует 21 марта. В ⅛ финала пройдут встречи «Зенит-СПб»— «Газпром-Югра», «Кузбасс» — «Нова», «Факел» — «Динамо-ЛО» и «Шахтёр» — «Енисей».