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11:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит-Казань» стал победителем регулярного чемпионата мужской Суперлиги

В воскресенье, 17 марта, завершился предварительный этап мужской Суперлиги.

«Зенит-Казань» стал победителем регулярного чемпионата мужской Суперлиги | Источник: Чемпионат.com

По итогам 30 туров первое место в регулярном чемпионате занял МВК «Зенит-Казань» под руководством главного тренера Алексея Вербова.

Топ-4 лучших команд Суперлиги после предварительного этапа:

  1. «Зенит-Казань» — 78 очков
  2. «Локомотив» Новосибирск — 70
  3. «Белогорье» Белгород — 68
  4. «Динамо» Москва — 68.

Четыре лучшие команды регулярного чемпионата напрямую вышли в четвертьфиналы. Команды, занявшие места с 5-го по 12-е, сыграют в первом раунде плей-офф, который стартует 21 марта. В ⅛ финала пройдут встречи «Зенит-СПб»— «Газпром-Югра», «Кузбасс» — «Нова», «Факел» — «Динамо-ЛО» и «Шахтёр» — «Енисей».

«Урал», «Нефтяник», АСК и «Югра Самотлор», занявшие места с 13-го по 16-е, поведут борьбу за сохранение места в Суперлиге.

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