Министерство спорта направит 1,4 тыс. атлетов из Белгородской области в другие регионы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ перенаправит 1,4 тыс. атлетов из Белгородской области в другие регионы для осуществления тренировочного процесса.

«Направим более 1 400 спортсменов из Белгородской области на другие территории. Там начались довольно жесткие прилеты, эту задачу нужно решать», — сказал Байсултанов.