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18:52 (мск), источник: ТАСС

Министерство спорта направит 1,4 тыс. атлетов из Белгородской области в другие регионы

Об этом на форуме «Интеграция 2024: перспективы развития новых территорий» заявил заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

Источник: РИА "Новости"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ перенаправит 1,4 тыс. атлетов из Белгородской области в другие регионы для осуществления тренировочного процесса.

«Направим более 1 400 спортсменов из Белгородской области на другие территории. Там начались довольно жесткие прилеты, эту задачу нужно решать», — сказал Байсултанов.

Форум «Интеграция 2024: перспективы развития новых территорий» проходит в Ростове-на-Дону с 22 по 23 марта. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

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