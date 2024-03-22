Министерство спорта направит 1,4 тыс. атлетов из Белгородской области в другие регионы
Об этом на форуме «Интеграция 2024: перспективы развития новых территорий» заявил заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.
Об этом на форуме «Интеграция 2024: перспективы развития новых территорий» заявил заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ перенаправит 1,4 тыс. атлетов из Белгородской области в другие регионы для осуществления тренировочного процесса.
«Направим более 1 400 спортсменов из Белгородской области на другие территории. Там начались довольно жесткие прилеты, эту задачу нужно решать», — сказал Байсултанов.
Форум «Интеграция 2024: перспективы развития новых территорий» проходит в Ростове-на-Дону с 22 по 23 марта. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.