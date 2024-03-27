«Кузбасс» и «Факел» вырвали путевку в четвертьфинал в золотых сетах | Источник: Спорт-Экспресс

PARI Суперлига. Мужчины. ⅛ финала. Ответные матчи

«Кузбасс» — «Нова» — 1:3 (27:25, 20:25, 24:26, 21:25) Золотой сет — 15:13

«Факел» — «Динамо-ЛО» — 3:0 (25:23, 25:13, 25:23) Золотой сет — 18:16

«Зенит» СПб — «Газпром-Югра» — 3:0 (25:19, 25:18, 25:18)

«Шахтер» — «Енисей» — 1:3 (22:25, 26:28, 25:22, 19:25).

В мужской суперлиге определились все участники четвертьфинальной стадии. Ответные встречи ⅛ финала должны были состояться в минувшее воскресенье. Однако в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле» матчи как мужского, так и женского чемпионата страны перенесли на 27 марта.

Жара в Кемерове

По итогам регулярного чемпионата четыре сильнейшие команды вышли в четвертьфинал напрямую: «Зенит-Казань», «Локомотив», «Белогорье» и московское «Динамо». Клубы, занявшие места с 5-го по 12-е, ожидало двухматчевое противостояние в квалификационном раунде. Первыми из них путевку в следующую стадию завоевал «Кузбасс», поединок которого с «Новой» начинался раньше всех.

Казалось, что задачу выхода в четвертьфинал кемеровчане выполнят легко. В первом матче «Кузбасс» в четырех сетах обыграл соперника на выезде в Новокуйбышевске, а дома родные стены должны были помочь выступить как минимум не хуже. В начале матча хозяевам удалось выдержать напор волейболистов «Новы» и на балансе выиграть стартовую партию. Это означало, что «Кузбассу» оставалось взять всего один сет, чтобы обеспечить себе проход дальше.

Однако гости, которым терять уже было нечего, вцепились в игру. Помог и брак в действиях кемеровчан. Особенно много ошибок было у хозяев на подаче — 30 против 13 у «Новы». По сути, «Кузбасс» отдал из-за этого больше сета. В результате встреча дошла до золотой партии, в которой хозяева смогли собраться. Им в этом очень помогли болельщики. Именно кемеровских фанатов можно назвать MVP матча. Капитан «Кузбасса» Александр Маркин, чей удар поставил победную точку в игре, признавался, что не видел подобной поддержки даже на 10-тысячных европейских аренах.

Пылающий «Факел»

До золотого сета доигрались и в Новом Уренгое. В первом матче ⅛ «Факел» уступил «Динамо» из Ленобласти в гостях со счетом 1:3, но бились до конца. В концовке каждой из проигранных партий отставание ямальцев было минимальным — два очка. Дома волейболисты «Факела» взялись за дело с удвоенной силой.

Новоуренгойцы выглядели в ответной встрече более слаженной командой. Они лучше справлялись с приемом и надежнее действовали в защите. В атаке же многое получалось у диагонального «Факела» Корнея Эннса, который набрал 21 очко и стал самым результативным в этом матче. В итоге ямальцы соорудили счет 3:0, при этом разгромив соперника во втором сете — 25:13. Это давало команде больше уверенности перед решающим отрезком игры.

Однако в золотом сете битва была жесткой. В дебюте доигровщик «Динамо» Тодор Скримов сделал три эйса подряд, но, как только хозяева снялись с подачи болгарского игрока, этот задел был нивелирован. Дальше команды пошли на равных к напряженной концовке. В борьбе нервов сильнее оказались хозяева. Победное очко было добыто блоком Александра Мельникова на Денисе Бирюкове.

Спокойствие «Зенита»

Две другие встречи на этой стадии можно было уже останавливать после второй партии. Питерский «Зенит», занявший в регулярке пятое место, особых проблем в матчах с клубом «Газпром-Югра» не испытал. Оба раза команда из Северной столицы выиграла всухую. Напряженной была только концовка стартовой партии первого поединка в Сургуте. На своей же площадке «Зенит» ни в одной из трех партий не дал югорчанам добраться до 20 очков.

Больше борьбы ожидалось в противостоянии «Шахтера» и «Енисея». Фаворитом выглядел белорусский клуб, который в свой дебютный сезон в суперлиге показывает очень качественный волейбол. Встреча в Красноярске осталась за хозяевами — 3:1. Думалось, что «Шахтер» сможет отыграться и дожать до золотого сета в Минске. Но «Енисей» взял первую партию и выгрыз концовку второй, что досрочно принесло команде путевку в следующую стадию.