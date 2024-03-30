«Факел» обыграл «Локомотив» в первом матче ¼ финала чемпионата России
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Волейболисты новоуренгойского «Факела» обыграли новосибирский «Локомотив» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России.
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Волейболисты новоуренгойского «Факела» обыграли новосибирский «Локомотив» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России.
Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась победой гостей со счетом 3−1 (22:25, 25:18, 25:23, 25:22).
Второй матч серии до двух побед пройдет в Новом Уренгое 3 апреля.