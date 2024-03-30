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18:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Факел» обыграл «Локомотив» в первом матче ¼ финала чемпионата России

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Волейболисты новоуренгойского «Факела» обыграли новосибирский «Локомотив» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России.

Источник: БЕЛТА

Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась победой гостей со счетом 3−1 (22:25, 25:18, 25:23, 25:22).

Второй матч серии до двух побед пройдет в Новом Уренгое 3 апреля.

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