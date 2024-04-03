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17:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Казанский «Зенит» первым вышел в полуфинал чемпионата России

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Казанский «Зенит» пробился в полуфинал чемпионата России по волейболу среди мужских команд по итогам второго матчей серий четвертьфинала турнира.

Источник: https://vk.com/volleyzenit

«Зенит» в гостях обыграл красноярский «Енисей» со счетом 3−0 (25:19, 30:28, 25:18). В первой встрече казанская команда также победила — 3−1.

В другом матче «Белогорье» на выезде уступило кемеровскому «Кузбассу» со счетом 2−3 (22:25, 25:22, 25:23, 14:25, 16:18). Результат первой встречи — 3−0 в пользу белгородской команды. Решающий матч противостояния пройдет в Туле 6 апреля.

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