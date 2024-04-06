Определились все полуфиналисты мужской Суперлиги России по волейболу
Сегодня, 6 апреля, завершились все матчи серии четвертьфиналов мужской Суперлиги России по волейболу.
Сегодня, 6 апреля, завершились все матчи серии четвертьфиналов мужской Суперлиги России по волейболу.
Определились все участники полуфинальной стадии соревнований, в которой команды будут играть друг с другом серию до трёх побед.
В первом полуфинале сразятся «Белогорье» (Белгород) и «Динамо» (Москва). Первые матчи пройдут 10 и 12 апреля в Туле, затем серия переедет в Москву, где команды встретятся 15 и, при необходимости, 17 апреля. В случае двух побед каждого из клубов 20 апреля в Туле будет проведена пятая игра в серии.
В другом полуфинале поборются «Зенит-Казань» и «Факел» (Новый Уренгой). Стартовые игры примет Казань — они пройдут 9 и 11 апреля, третья встреча пройдёт 15 апреля в Новом Уренгое. О датах дополнительный матчей станет известно позднее.