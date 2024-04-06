Определились все полуфиналисты мужской Суперлиги России по волейболу

Определились все участники полуфинальной стадии соревнований, в которой команды будут играть друг с другом серию до трёх побед.

В первом полуфинале сразятся «Белогорье» (Белгород) и «Динамо» (Москва). Первые матчи пройдут 10 и 12 апреля в Туле, затем серия переедет в Москву, где команды встретятся 15 и, при необходимости, 17 апреля. В случае двух побед каждого из клубов 20 апреля в Туле будет проведена пятая игра в серии.