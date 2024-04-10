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19:08 (мск), источник: БЕЛТА

«Минчанка» с победы стартовала в плей-офф чемпионата Беларуси по волейболу

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Беларуси по волейболу среди женских команд сезона-2023/24 стартовала полуфинальная стадия плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ВК "Минчанка"

Путевки в полуфинал турнира ранее завоевали брестское «Прибужье», гродненский «Коммунальник-ГРГУ», а также «Коммунальник» из Могилева, которые заняли первое, второе и третье места по итогам регулярного чемпионата. Напрямую в число полуфиналисток попали действующие чемпионки страны из «Минчанки», в этом сезоне выступавшие в розыгрыше женской российской Суперлиги.

Защиту национального титула столичные девушки начали с домашней игры против могилевских волейболисток. Первый матч серии до трех побед закончился уверенной победой «Минчанки» со счетом 3:0 (25:13, 25:19, 25:16). Следующий поединок между командами состоится завтра также во Дворце спорта «Уручье». Вторую полуфинальную пару составили «Прибужье» и «Коммунальник-ГРГУ», это противостояние стартует 13 апреля в Бресте.

Еще четыре женские команды, которым в «гладком» сезоне не удалось выйти в плей-офф, будут оспаривать места с пятого по восьмое. В круговом турнире сыграют «Жемчужина Полесья» из Мозыря, столичные РГУОР-2008 и «Минчанка-2», а также барановичский «Атлант».

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