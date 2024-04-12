Волейболисты «Шахтера» выиграли первый матч в турнире за 9−12 места Суперлиги

В регулярном чемпионате Суперлиги подопечные Виктора Бекши заняли восьмое место и попали в квалификационный раунд плей-офф, где встречались с красноярским «Енисеем». Пробиться в четвертьфинал солигорчанам не удалось: в обоих матчах серии до двух побед сильнее оказывался соперник (3:1, 3:1). Согласно регламенту, все четыре неудачника первого раунда плей-офф отправились в утешительный турнир, где начали розыгрыш мест с девятого по двенадцатое.



Первый раунд мини-турнира принимает город Сосновый Бор в Ленобласти. В стартовом поединке наши волейболисты встречались с клубом «Газпром-Югра» из Сургута. Оба предыдущих очных матча нынешнего сезона оставались за «Шахтером», не стал исключением и сегодняшний. Неудачным для солигорчан вышел только второй игровой отрезок, который «горняки» проиграли со счетом 20:25. В других партиях наши волейболисты забирали свое — 25:18, 25:23, 25:22, и итоговые 3:1 по сетам.



Завтра «Шахтер» сыграет с хозяевами площадки из «Динамо-ЛО», а в воскресенье проведет поединок с «Новой» из Самарской области. Матчи второго круга розыгрыша состоятся в Минске с 26 по 28 апреля. В чемпионате России по волейболу среди женщин наша «Минчанка» выступит в турнире за 9−14 места, который стартует 16 апреля в Краснодаре.