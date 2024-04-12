Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бетис
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Метц
Ланс
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лацио
Салернитана
31
Футбол. Зарубежный
перерыв
Аугсбург
Унион Б
00
Хоккей. НХЛ
13.04
Сент-Луис
Каролина
Хоккей. НХЛ
13.04
Чикаго
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
13.04
Эдмонтон
Аризона
Хоккей. НХЛ
13.04
Анахайм
Калгари
Хоккей. НХЛ
13.04
Вегас
Миннесота
Футбол. Первая лига
13.04
Енисей
Алания
Все события
22:31 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты «Шахтера» выиграли первый матч в турнире за 9−12 места Суперлиги

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» начали выступления в мини-турнире за 9−12 места мужской российской Суперлиги сезона-2023/24, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ВК "Шахтер"

В регулярном чемпионате Суперлиги подопечные Виктора Бекши заняли восьмое место и попали в квалификационный раунд плей-офф, где встречались с красноярским «Енисеем». Пробиться в четвертьфинал солигорчанам не удалось: в обоих матчах серии до двух побед сильнее оказывался соперник (3:1, 3:1). Согласно регламенту, все четыре неудачника первого раунда плей-офф отправились в утешительный турнир, где начали розыгрыш мест с девятого по двенадцатое.

Первый раунд мини-турнира принимает город Сосновый Бор в Ленобласти. В стартовом поединке наши волейболисты встречались с клубом «Газпром-Югра» из Сургута. Оба предыдущих очных матча нынешнего сезона оставались за «Шахтером», не стал исключением и сегодняшний. Неудачным для солигорчан вышел только второй игровой отрезок, который «горняки» проиграли со счетом 20:25. В других партиях наши волейболисты забирали свое — 25:18, 25:23, 25:22, и итоговые 3:1 по сетам.

Завтра «Шахтер» сыграет с хозяевами площадки из «Динамо-ЛО», а в воскресенье проведет поединок с «Новой» из Самарской области. Матчи второго круга розыгрыша состоятся в Минске с 26 по 28 апреля. В чемпионате России по волейболу среди женщин наша «Минчанка» выступит в турнире за 9−14 места, который стартует 16 апреля в Краснодаре.

Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь