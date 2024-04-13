Алекно возвращается в большой волейбол? Великий тренер снова может возглавить «Зенит», но теперь в Петербурге | Источник: Спорт-Экспресс

Бывший главный тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно может возглавить петербургский «Зенит». По крайней мере об этом сообщает казанское медиа «БИЗНЕС Online», а сам клуб и специалист не стали отрицать факт переговоров. Если Алекно и правда согласится на работу в Северной столице, то это будет его первая тренерская должность с 2021 года, когда Владимир покинул сборную Ирана. На клубном уровне он не работает и вовсе с 2019 года, после того как ушел из «Зенит-Казань». Что стоит за приглашением легенды к главным казанским антагонистам и сможет ли Алекно совершить прорыв в Петербурге?

Самый успешный тренер страны три года был не у дел

Владимир Алекно в ближайшее время будет назначен на пост главного тренера волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online Спорт». Причин доверять этому инсайду несколько. Первая — оно базируется в Казани, а слухи о будущем Алекно так или иначе проходят через столицу Татарстана. К тому же и сам Алекно факт переговоров отрицать не стал. «Тема главного тренера “Зенита” не обсуждается, потому что ничего конкретного нет. Идут только переговоры. Когда будет конкретика, можно будет это обсудить», — сказал Алекно «СЭ». По информации источника, российский специалист мог принять команду еще в 2019 году, но принял решение остаться в казанском «Зените», который покинул только спустя два года. Конкретнее высказался генеральный менеджер петербуржцев Али Халилулин.

«Сейчас я не могу подтвердить информацию, что Владимир Алекно возглавит “Зенит”, потому что окончательной информации у меня нет. Мы находимся в переговорах, они ведутся, — цитирует Али портал matchtv.ru. — Больше я вам ничего не могу сказать. У нас продолжается чемпионат, работает другой тренер. Это было бы не совсем корректно».

Последний раз в работе Владимира мы видели по посту главного тренера сборной Ирана. Он вывел азиатскую команду на Олимпиаду в Токио, однако на самих Играх в Японии добиться нужного результата не сумел, поэтому контракт с ним не продлили. После этого Алекно взял паузу. В ответ на расспросы о возвращении в большой спорт тренер говорил, что занимается здоровьем и наслаждается отдыхом. С заработком проблем не было — Владимир реализовался как бизнес-спикер. Существовала вероятность: если наставник и вернется в волейбол, то уже как функционер.

Алекно сможет остановить тренерскую чехарду в Петербурге

Видимо сейчас 57-летний специалист многое пересмотрел в своей жизни, как следует отдохнул и принял решение вернуться на тренерское поприще. Тем более что перед ним стоит амбициозная задача — привести к чемпионству команду, над которой словно висит «серебряное» проклятие. Команда почти всю свою недолгую историю была если не самой богатой в лиге, то как минимум сравнимой по возможностями с российскими грандами — казанскими одноклубниками, московским «Динамо» и новосибирским «Локомотивом». Однако лучшим достижением петербуржцев стало серебро сезонов-2017/18 и 2020/21. У команды нет пока никаких трофеев. Но главное, чего не хватает сейчас Петербургу — это стабильности курса.

Каждые три последних сезона у них менялся главный тренер. Сначала коллектив строил финн Туомас Саммелвуо, однако он покинул «Зенит» весной 2022-го по политическим причинам. Команду доверили Андрею Толочко, однако тот не оправдал ожиданий и передал бразды правления Виктору Сидельникову. Последний, по слухам, не смог поладить с некоторыми игроками, из-за чего произошла рокировка, и главным стал его помощник итальянец Серджио Бузато. Однако и Бузато не показывает результат, так что спасителя в нем инвесторы не увидели. А в Алекно — видят. Кто если не самый титулованный тренер мира сможет спасти клуб?

Помимо тренерских перестановок, генеральный спонсор клуба «Газпром» пошел и на важные изменения в руководстве «Зенита». Речь об отстранении директора сине-бело-голубых Владимира Самсонова, который занимал эту должность с момента основания клуба в 2017 году. Ему на смену пришел Халиулин — он же видимо и предложил обратиться к Алекно. «БО Спорт» утверждает, что Владимира звали в Северную Пальмиру еще в 2019-м, однако тогда тренер отказал по логичной причине — не хотел переходить на работу к прямым конкурентам Казани. В Татарстане Алекно стал не просто своим, он осел в республике, построил дом и наладил связи с политическим руководством.

В 2024 году ситуация уже другая, он не покидает «Зенит-Казань», а уходит свободным агентом. В то время как в Казани успешно работает Алексей Вербов, которого к тренерскому посту как раз и готовил Владимир Романович. Теперь мы сможет увидеть битву учителя и ученика — так что за «зенитовским» дерби в следующем сезоне стоит следить теперь особенно внимательно.