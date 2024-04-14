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19:06 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты «Шахтера» выиграли второй матч турнира за 9−12-е места Суперлиги

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Сосновый Бор Ленинградской области РФ близится к завершению первый круг турнира за 9−12-е места российской волейбольной Суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ВК "Шахтер"

Участие в турнире принимают волейболисты солигорского «Шахтера», хозяева площадки из «Динамо-ЛО», сургутский клуб «Газпром-Югра», а также представляющая Самарскую область «Нова». В дебютном матче первого круга «горняки» обыграли соперников из Сургута (3:1), но накануне уступили сосновоборским динамовцам (1:3). Сегодня подопечные Виктора Бекши встречались с «Новой».

Два стартовых сета остались за «Шахтером» (25:19 и 25:22), в третьей партии солигорчане вели со счетом 23:20, но умудрились уступить в концовке — 24:26. В следующем игровом отрезке такую же ошибку допустили уже игроки «Новы»: игроки из Новокуйбышевска имели три сетбола, однако «горняки» отыгрались и в итоге вырвали победу — 26:24 и 3:1 по партиям.

Благодаря этому успеху «Шахтер» вышел на промежуточную, девятую позицию российской Суперлиги, но у отстающего на один балл «Динамо-ЛО» есть игра в запасе. Второй круг мини-турнира за 9−12-е места чемпионата России пройдет в Минске с 26 по 28 апреля.

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