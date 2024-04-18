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18:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спарта» всухую обыграла «Минчанку» в матче плей-аута женской Суперлиги

Сегодня, 18 апреля, завершился матч «Минчанки» и «Спарты» из Нижнего Новгорода.

Источник: РИА "Новости"

Со счётом 3:0 (25:19, 29:27, 25:14) победу одержала «Спарта».

Минской команде не удалось обыграть «Спарту» ни в одной из партий. У обеих команд в этом турнире есть по одной победе и одному поражению.

Напомним, плей-аут длится до 21 апреля в Краснодаре на стадионе «Олимп». По итогу соревнований определятся места команд, которые не попали в сетку плей-офф, чтобы побороться за золото.

Отметим, что в сетке плей-офф сейчас идёт финальная серия игр и матчи за третье место. За титул чемпионов борется калининградский «Локомотив» и «Динамо-Ак Барс» из Казани. А вот чемпионы прошлого года «Динамо» из Москвы вылетели из борьбы за золото в полуфинальной серии с «Локомотивом».

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