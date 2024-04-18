«Спарта» всухую обыграла «Минчанку» в матче плей-аута женской Суперлиги

Со счётом 3:0 (25:19, 29:27, 25:14) победу одержала «Спарта».

Минской команде не удалось обыграть «Спарту» ни в одной из партий. У обеих команд в этом турнире есть по одной победе и одному поражению.

Напомним, плей-аут длится до 21 апреля в Краснодаре на стадионе «Олимп». По итогу соревнований определятся места команд, которые не попали в сетку плей-офф, чтобы побороться за золото.