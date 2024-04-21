«Минчанка» заняла 13-е место в сезоне женской волейбольной Суперлиги

Матчи утешительного этапа сезона принимал Краснодар. В последнем поединке турнира наши девушки встречались с местным «Динамо», имевшим серию из четырех викторий подряд. Победная поступь соперника белорусок не смутила: в первом сете «Минчанка» даже не обнаружила сопротивления (25:12), а в обеих следующих партиях дожимала в концовках (25:20 и 25:21).



Таким образом, на турнире за 9−14-е места Суперлиги наша команда набрала 10 очков (3 победы, 2 поражения), 30 матчей регулярного чемпионата принесли в копилку 15 баллов. Общая сумма за сезон-23/24 составила 25 очков, что соответствует итоговой 13-й позиции. Столько же баллов заработала и нижегородская «Спарта», которая расположилась выше благодаря лучшей разнице выигранных и проигранных партий.



Предпоследнее место по итогам розыгрыша не гарантирует «Минчанке» участие в сезоне-2024/25. Для сохранения прописки в элитном дивизионе белорускам будет необходимо обыграть команду, которая займет второе место в финале российской Высшей лиги «А». Серия переходных матчей до трех побед стартует 4 мая, соперник столичного клуба пока не определен.



Ранее в воскресенье волейболистки «Минчанки-2» завершили первый круг финального турнира Молодежной лиги России, который проходил в Анапе. В пятом матче финала наши девушки встречались с краснодарским «Динамо-РЦСП», не потерпевшим до этого ни одной неудачи. Огорчить лидеров турнира не смогли и белоруски — в итоге поражение со счетом 1:3 (27:29, 17:25, 25:23, 17:25).



За пять игр в рамках первого этапа финального турнира наши волейболистки одержали только одну победу — над челябинским «Динамо-Метаром-2». На данный момент «Минчанка-2» с тремя баллами занимает пятое место среди шести лучших команд, отставая от тройки на шесть очков. Поединки второго круга финала сезона-2023/24 пройдут в Казани с 7 по 12 мая.