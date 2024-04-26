Волейболисты «Шахтера» с победы начали домашний этап турнира за 9−12-е места Суперлиги

Участие в круговом мини-турнире принимают солигорский «Шахтер», «Динамо-ЛО» из Ленинградской области, «Нова» из Новокуйбышевска, а также сургутский клуб «Газпром-Югра». Именно северяне стали первыми соперником «горняков» на столичной площадке. Подопечные Виктора Бекши неудачно вошли в игру, проиграв стартовую партию со счетом 17:25. Далее хозяева начали доказывать свой статус фаворита, уверенно выиграв два следующих сета — 25:19 и 25:17. Заработать максимальные три очка, однако, не получилось: четвертый отрезок забрали гости (25:23). Исход встречи решился в пятой партии, где солигорчане все же вырвали победу — 15:10 и итоговые 3:2 по сетам.



За два матча до окончания сезона-23/24 «Шахтер» занимает 10-е место в турнирной таблице российской Суперлиги. Завтра солигорчан ожидает поединок против «Динамо-ЛО». В рамках турнира за 9−12-е места Суперлиги команды 13 апреля встречались в городе Сосновый Бор, и тогда сильнее оказались представители Ленинградской области (3:1).