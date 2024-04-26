Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
02:30
Нэшвилл
Ванкувер
Футбол. Зарубежный
26.04
Реал Сосьедад
Реал
01
Футбол. Зарубежный
26.04
Монпелье
Нант
11
Футбол. Зарубежный
26.04
Фрозиноне
Салернитана
30
Футбол. Зарубежный
26.04
Бохум
Хоффенхайм
32
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Виннипег
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Эдмонтон
Все события
26 апреля, источник: БЕЛТА

Волейболисты «Шахтера» с победы начали домашний этап турнира за 9−12-е места Суперлиги

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Дворце спорта «Уручье» стартовал второй круг турнира за 9−12-е места мужского чемпионата России по волейболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ВК "Шахтер"

Участие в круговом мини-турнире принимают солигорский «Шахтер», «Динамо-ЛО» из Ленинградской области, «Нова» из Новокуйбышевска, а также сургутский клуб «Газпром-Югра». Именно северяне стали первыми соперником «горняков» на столичной площадке. Подопечные Виктора Бекши неудачно вошли в игру, проиграв стартовую партию со счетом 17:25. Далее хозяева начали доказывать свой статус фаворита, уверенно выиграв два следующих сета — 25:19 и 25:17. Заработать максимальные три очка, однако, не получилось: четвертый отрезок забрали гости (25:23). Исход встречи решился в пятой партии, где солигорчане все же вырвали победу — 15:10 и итоговые 3:2 по сетам.

За два матча до окончания сезона-23/24 «Шахтер» занимает 10-е место в турнирной таблице российской Суперлиги. Завтра солигорчан ожидает поединок против «Динамо-ЛО». В рамках турнира за 9−12-е места Суперлиги команды 13 апреля встречались в городе Сосновый Бор, и тогда сильнее оказались представители Ленинградской области (3:1).

Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь