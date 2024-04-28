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21:13 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты «Шахтера» обыграли «Нову» в последнем матче сезона российской Суперлиги

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» на победной ноте завершили сезон-2023/24 чемпионата России по волейболу среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В последнем матче российского сезона подопечные Виктора Бекши, уже гарантировавшие себе десятое место в Суперлиге, встречались с «Новой» из Самарской области. Поединок прошел в столичном Дворце спорта «Уручье». Будучи соседями по турнирной таблице, соперники ожидаемо выдали равную игру: в каждом из сетов обе команды добирались до отметки в 20 выигранных розыгрышей. Чаще в концовках партий сильнее оказывались солигорчане, которые даже не стали доводить до решающего пятого сета — в итоге 3:1 (25:22, 25:21, 23:25, 25:23).

По итогам регулярного чемпионата мужской российской Суперлиги «Шахтер» впервые в клубной истории попал в квалификационный раунд плей-офф, где в двух матчах проиграл красноярскому «Енисею». Далее «горняки» приняли участие в турнире за 9−12-е места, в котором одержали четыре победы и потерпели два поражения — оба от «Динамо-ЛО» из Ленинградской области.

Сезон-2023/24 для «Шахтера» не окончен: команда продолжает выступления в плей-офф чемпионата Беларуси. Солигорский клуб вышел в финал национального первенства, где их соперником станет гомельская «Энергия». Первый матч серии за золотые медали до трех побед состоится на юге страны 7 мая.

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