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22:53 (мск), источник: БЕЛТА

Гродненский «Коммунальник-ГРГУ» вышел в финал женского чемпионата страны по волейболу

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Беларуси по волейболу среди женских команд стал известен второй финалист сезона-2023/24 — им стал гродненский «Коммунальник-ГРГУ», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В полуфинальной серии до трех побед девушки из Гродно встречались с победителем регулярного чемпионата «Прибужьем». Две стартовые игры противостояния проходили 13 и 14 апреля в Бресте, тогда команды обменялись викториями. Накануне на западе страны состоялся третий матч, сильнее в котором оказались хозяйки площадки (3:1).

Начало воскресного поединка осталось за брестчанками, оставившими за собой первый и второй отрезки игры (25:12 и 28:26). Однако дальше волейболистки «Коммунальника-ГРГУ» перехватили инициативу и сравняли цифры по партиям (25:13 и 25:21). Исход поединка решился в пятом сете, где удача была на стороне гродненского коллектива — 15:13 и итоговые 3:2.

Таким образом, «Коммунальник-ГРГУ» победил в паре со счетом 3:1 по матчам и вышел в финал сезона-2023/24. Команда из города над Неманом не добиралась до «золотой» серии с 2013 года. Соперником гродненского клуба в противостоянии за национальный титул будет действующий чемпион «Минчанка», которая в своем полуфинале уверенно прошла могилевский «Коммунальник» (3:0).

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