«Динамо-Ак Барс» стало 7-кратным чемпионом России по волейболу
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» на своей площадке обыграли «Локомотив» в решающем пятом матче финала женской Суперлиги.
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» на своей площадке обыграли «Локомотив» в решающем пятом матче финала женской Суперлиги.
Встреча завершилась в пользу казанского клуба со счетом 25:22, 25:16, 25:18.
«Динако-Ак Барс» выиграло серию 3−2 и в 7-й раз в своей истории стало чемпионом России. Ранее команде из Татарстана это удавалось в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2020 годах.