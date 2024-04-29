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19:22 (мск), источник: Sport24

«Динамо-Ак Барс» стало 7-кратным чемпионом России по волейболу

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» на своей площадке обыграли «Локомотив» в решающем пятом матче финала женской Суперлиги.

«Динамо-Ак Барс» стало 7-кратным чемпионом России по волейболу | Источник: Sport24

Встреча завершилась в пользу казанского клуба со счетом 25:22, 25:16, 25:18.

«Динако-Ак Барс» выиграло серию 3−2 и в 7-й раз в своей истории стало чемпионом России. Ранее команде из Татарстана это удавалось в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2020 годах.

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