Волейболисты казанского «Зенита» стали 12-кратными чемпионами России

Источник: https://vk.com/volleyzenit

Третья встреча противостояния, ставшая решающей, прошла в Москве во вторник и завершилась со счетом 3−1 (25:20, 25:22, 17:25, 25:20) в пользу гостей. «Зенит» победил «Динамо» в серии с общим счетом 3−0.

Казанский клуб стал чемпионом России в 12-й раз в своей истории и второй сезон подряд. Динамовцы получили серебряные медали чемпионата России в девятый раз и также второй год подряд, при этом «бело-голубые» являются 4-кратными чемпионами России и 5-кратными чемпионами СССР.

Ранее женский чемпионат России по волейболу завершился также победой команды из столицы Татарстана — чемпионский титул завоевало казанское «Динамо».