Волейболисты казанского «Зенита» стали 12-кратными чемпионами России
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Волейболисты казанского «Зенита» стали 12-кратными чемпионами России, победив в финальной серии плей-офф московское «Динамо» в трех матчах.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Волейболисты казанского «Зенита» стали 12-кратными чемпионами России, победив в финальной серии плей-офф московское «Динамо» в трех матчах.
Третья встреча противостояния, ставшая решающей, прошла в Москве во вторник и завершилась со счетом 3−1 (25:20, 25:22, 17:25, 25:20) в пользу гостей. «Зенит» победил «Динамо» в серии с общим счетом 3−0.
Казанский клуб стал чемпионом России в 12-й раз в своей истории и второй сезон подряд. Динамовцы получили серебряные медали чемпионата России в девятый раз и также второй год подряд, при этом «бело-голубые» являются 4-кратными чемпионами России и 5-кратными чемпионами СССР.
Ранее женский чемпионат России по волейболу завершился также победой команды из столицы Татарстана — чемпионский титул завоевало казанское «Динамо».
Кроме того, во вторник завершилась серия плей-офф за пятое место, в которой новосибирский «Локомотив» переиграл в трех матчах с общим счетом 3−0 петербургский «Зенит». Заключительный матч противостояния прошел в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 3−1 (23:25, 25:16, 25:20, 28:26) в пользу гостей. Ранее бронзовые медали чемпионата России завоевали волейболисты белгородского «Белогорья», а четвертое место занял новоуренгойский «Факел».