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19:38 (мск), источник: БЕЛТА

«Строитель» добыл первую победу в серии за бронзу чемпионата Беларуси по волейболу

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном Дворце спорта «Уручье» стартовала серия за бронзовые медали чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Третье место сезона-2023/24 оспаривают столичный «Строитель» и солигорский «Шахтоспецстрой». В регулярном чемпионате минчане финишировали четвертыми, в первом раунде плей-офф в двух матчах обыграли «Легион» из Обухово, однако в полуфинале в упорной серии проиграли гомельской «Энергии» (2:3) и впервые с 2009 года остались без финала национального первенства. Солигорчане по итогам «регулярки» были пятыми, в четвертьфинале прошли витебский «Марко-ВГТУ» (2:0), а в следующем раунде не нашли аргументов против основного состава «Шахтера» (0:3).

Первый поединок бронзовой серии растянулся на максимально возможные пять сетов. В стартовом игровом отрезке сильнее были хозяева (25:17), две следующие партии забрали волейболисты из Солигорска (27:25 и 26:24), но решающий отрезок встречи лучше удался столичному коллективу (25:21 и 15:9). Таким образом, «Строитель» получил ранее лидерство в серии, которая продлится до трех побед одной из команд. 7 мая в Гомеле стартует противостояние за золотые медали чемпионата Беларуси между «Энергией» и «Шахтером».

Параллельно на площадках страны проходит турнир за 5−10-е места национального первенства. За два тура до окончания сезона в утешительном розыгрыше лидируют «Борисов-БГУФК» и «Легион», набравшие по 18 очков. Следом располагаются «Марко-ВГТУ» (16), брестский «Западный Буг» (10) и могилевский «Коммунальник» (9), последнюю строчку уже точно не покинет минский МАПИД, в активе которого всего 1 балл в восьми матчах.

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