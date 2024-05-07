Волейболисты «Шахтера» выиграли первый матч финальной серии чемпионата Беларуси

До финала сезона добрались семикратный и действующий чемпион Беларуси «Шахтер», а также гомельская «Энергия», для которой попадание в решающую серию стало первым в истории. Волейболисты солигорского клуба по причине участия в российской Суперлиге начали выступления в национальном чемпионате сразу с полуфинала плей-офф, где в трех матчах разобрались со своим собственным фарм-клубом «Шахтоспецстроем». «Энергия» ранее одержала победу в регулярном сезоне, в ¼ финала прошла «Борисов-БГУФК» (2:0), а в тяжелейшем полуфинале оставила не у дел минский «Строитель» (3:2).



Стартовый матч финальной серии до трех побед состоялся на юге страны. «Горняки» довольно уверенно забрали первую партию (25:16), во втором игровом отрезке долгое время лидировали хозяева и даже дошли до счета 23:22 в свою пользу, но затем проиграли три розыгрыша подряд и упустили сет. Исход третьей партии также решался в напряженной концовке, где более опытные подопечные Виктора Бекши снова взяли свое — 25:22 и итоговые 3:0.



«Мы ожидали, что при своих болельщиках “Энергия” покажет максимально хорошую игру. Первая партия легко сложилась для нас, но потеря концентрации во втором сете привела к тому, что начали уступать. Благо, выиграли концовку. Понимаем, что гомельчане будут настраиваться на каждый матч, но и мы думаем только о том, чтобы выиграть следующую игру. Хочется закончить серию быстрее», — сообщил главный тренер солигорчан.



Второй поединок финала между «Шахтером» и «Энергией» состоится 10 мая в столичном Дворце спорта «Уручье», начало в 19.00. Далее команды вернутся в Гомель, где проведут третий матч 13 мая. При необходимости четвертая и пятая игры серии пройдут 18 и 22 мая. Параллельно за бронзовые медали чемпионата Беларуси сражаются «Строитель» и «Шахтоспецстрой», стартовая встреча в этой паре осталась за минчанами.