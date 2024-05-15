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20:41 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты «Шахтоспецстроя» сравняли счет в серии за бронзу чемпионата Беларуси против «Строителя»

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске состоялся четвертый поединок в серии за третье место мужского чемпионата Беларуси по волейболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Бронзовые медали сезона-2023/24 оспаривают солигорский «Шахтоспецстрой» и столичный «Строитель». В трех предыдущих матчах серии команды неизменно доводили выяснение отношений до пятого сета: дважды сильнее оказывались минчане, один раз удача была на стороне «горняков». В сегодняшнем поединке соперники традицию не нарушили: первый и третий сеты забрали хозяева (25:21 и 25:15), вторая и четвертая партии остались за гостями (25:22 и 25:21). В начале решающего игрового отрезка увереннее выглядели солигорчане, которые в итоге и довели дело до победы — 15:12 и 3:2 по сетам.

Таким образом, обладателей бронзы национального первенства определит пятая игра серии, которая пройдет в столичном Дворце спорта «Уручье». Параллельно звание чемпионов Беларуси по волейболу разыгрывают солигорский «Шахтер» и гомельская «Энергия», после трех матчей в этом противостоянии впереди «горняки» (2:1). Четвертый поединок состоится 18 мая в Минске.

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