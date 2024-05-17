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21:17 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» выиграли второй матч финала женского чемпионата Беларуси

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно состоялся второй матч финальной серии чемпионата Беларуси по волейболу среди женских команд сезона-2023/24, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Золотые медали национального первенства оспаривают «Минчанка» и «Коммунальник-ГрГУ». Первый поединок финальной серии прошел 13 мая во Дворце спорта «Уручье», тогда действующие чемпионки страны одержали победу со счетом 3:1 по партиям. В пятницу команды встретились в Гродно, где преимущество столичных девушек было еще более подавляющим. По-настоящему конкурентным оказался только стартовый сет, где соперниц разделили всего два очка — 25:23. Во втором игровом отрезке минчанки попросту не заметили хозяек площадки (25:9), а в третьем сете уверенно довели дело до виктории — 25:18 и итоговые 3:0.

Таким образом, столичный клуб ведет в серии до трех побед уже со счетом 2:0. Следующая встреча команд пройдет завтра также в Гродно (начало в 16.00), в случае успеха «Минчанка» завоюет национальное чемпионство в девятом сезоне подряд. Параллельно за бронзовые медали женского розыгрыша сражаются брестское «Прибужье» и могилевский «Коммунальник», после двух игр в паре ничья (1:1). Третий матч серии стартует в субботу также в четыре часа дня.

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