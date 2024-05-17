Гончарову забанили на один матч, тренера «Ленинградки» — на пять. Последствия скандальной концовки сезона женской Суперлиги | Источник: ВК «Динамо»

Женская Суперлига в этом году явно дала жару и запомнится волейбольным болельщикам надолго. Причем бронзовая серия между московским «Динамо» и «Ленинградкой» получилась едва ли не более насыщенной событиями, нежели финал между «Локомотивом» и «Динамо-Ак Барс». По крайней мере, по количеству огненных фраз в отношении друг друга противостояние Москвы и Петербурга сравнится только с полуфинальной серией все того же столичного коллектива с Калининградом. Эмоции утихли, и теперь пришло время раздать всем по заслугам, ведь неприличные жесты и оскорбления соперников оставлять без внимания нельзя.

Тренер «Ленинградки» наказан за эмоции

Болельщики наверняка не забыли ставшее уже легендарным интервью главного тренера «Ленинградки» Александра Кашина. В послематчевой беседе с журналистами после третьего матча серии за третье место с московским «Динамо» специалист не скрывал эмоций. «Одним мячом сломали игру. Вот все, что “Локомотив” говорил про эту замечательную команду, как она выигрывает, — я это все подтверждаю. Все, что могу только сказать. Они только так и выигрывают! *** московские», — сказал тренер. Речь шла о ключевом эпизоде игры, когда в решающем пятом сете петербургская команда вроде бы выиграла один из розыгрышей, но после видеопросмотра судьи отдали очко «Динамо», зафиксировав контакт мяча с площадкой. Эксперты затем долго спорили насчет справедливости принятого арбитрами решения, тем не менее с чем трудно поспорить — так с тем, что главный тренер не имеет права так высказываться.

Кашин потом раскаялся и принес извинения, но это не поколебало решимости дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации волейбола. Тренер дисквалифицирован на пять матчей и год условно за нецензурную брань. «В случае повторного нарушения наказание перейдет в безусловное и будет добавлено к концу первой спортивной дисквалификации», — говорится на официальном сайте ВФВ. Дисквалификация стартует с первой игры следующего розыгрыша чемпионата. «Ленинградка», напомним, в итоге забрала бронзовую серию с москвичками. Но начинать будущий спортивный год девушки из Санкт-Петербурга будут без своего рулевого. Сам клуб, как и тренер, пока решение ВФВ не комментировал. Последняя новость на их официальном сайте — интервью Кашина городскому телеканалу.

Гончарова пропустит старт сезона и будет «на карандаше» у федерации

Поставили точку и в разбирательствах по другому скандалу, гораздо более медийному, — с участием диагональной «Динамо» Наталии Гончаровой. Последняя отметилась неспортивным поведением во время полуфинала с «Локомотивом». После неудачи в одной из игр серии Наталия показала средний палец в сторону волейболисток из Калининграда. За это действие Гончарову дисквалифицировали на одну игру, так что и звезда отечественного волейбола старт следующего сезона пропускает. Помимо прочего, как и в случае с Кашиным, на Наталию наложена условная дисквалификация на полгода — любой проступок с ее стороны может привести теперь к серьезным последствиям как лично для волейболистки, так и для ее клуба. Ведь «Динамо» с Гончаровой и без нее — это две совсем разные истории. Равно как и руководство «Ленинградки», в столичном коллективе решили обойтись без реакции на решение ВФВ.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241044&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нет пока публичных заявлений и со стороны «Локомотива», хотя именно с разборок против калининградок и началось веселье концовки сезона в российском женском волейболе. К самим по себе скандалам можно относиться по-разному и, хотя нельзя отрицать необходимость уважать соперника и держать удар в случае неудачи, трудно спорить и с тем фактом, что подобный треш-ток привлекает к матчам дополнительную аудиторию. Неудивительно, что продление контракта со своим лидером Эбрар Каракурт пресс-служба «Локомотива» подала как «новость, которую вы давно ждали!». Ведь, действительно, без таких девушек, как Каракурт, Гончарова, тренеров, как Кашин или Андрей Воронков (называвший соперниц «обезьянами»), наш спорт будет не столь ярким. Единственное, хочется верить, что они научатся, несмотря на эмоции, хоть немного держать себя в рамках. Хотя грань между допустимыми подколами и прямыми оскорблениями весьма тонкая.