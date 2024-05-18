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17:39 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» в одиннадцатый раз выиграли чемпионат Беларуси

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В субботу определился чемпион Беларуси по волейболу среди женщин сезона-2023/24 — лучшей командой страны в очередной раз стала «Минчанка», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Золото национального первенства столичный клуб оспаривал с гродненским «Коммунальником-ГрГУ». Ранее в рамках финала до трех побед команды провели по матчу в Минске и Гродно, оба раза сильнее оказывались действующие чемпионки. Третий поединок серии также прошел на западе страны. Серьезное сопротивление «Минчанка» встретила только в стартовой партии, которая закончилась со счетом 25:22 в ее пользу. В двух следующих игровых отрезках представительницы столицы усомниться в своем превосходстве не дали — 25:17, 25:16 и очередные 3:0 по сетам и в серии.

Эта победа в чемпионате Беларуси стала для «Минчанки» девятой подряд и 11-й в истории клуба (2007, 2010, 2016−2024). Выступления в национальном первенстве команда начала сразу с полуфинальной стадии по причине участия в женской российской Суперлиге. За весь розыгрыш плей-офф столичные девушки отдали соперницам всего один сет — гродненкам в первом поединке финала. Пять из шести матчей нокаут-раунда подопечные Ольги Пальчевской забрали «под ноль» (три у могилевского «Коммунальника» и два против «Коммунальника-ГрГУ»).

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