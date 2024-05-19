Могилевский «Коммунальник» выиграл бронзу женского чемпионата Беларуси по волейболу

Третье место по итогам сезона могилевчанки оспаривали с брестским «Прибужьем». Два первых матча серии до трех побед прошли на юге страны 12 и 13 мая, тогда команды обменялись победами. Далее соперницы переехали в Могилев, третий матч противостояния накануне завершился викторией хозяек площадки (3:2).



Сегодня выяснение отношений также перетекло в пятый сет. Две стартовые партии забрали девушки из «Коммунальника» (25:21 и 25:16), затем в игре доминировали гостьи (25:13 и 25:10). В решающем отрезке инициатива снова переходила от одной команды к другой, но в концовке сильнее оказались могилевчанки (15:12).



Таким образом, 3:2 в четвертом поединке и 3:1 в паре. «Коммунальник» впервые за 12 лет берет медали женского национального первенства, а «Прибужье» прерывает серию из шести подряд попаданий в призы. Ранее брестчанки одержали победу в регулярном сезоне, в то время как клуб из Могилева финишировал третьим в 14 очках позади.



Судьба золотых наград женского розыгрыша разрешилась накануне — чемпионом страны в 9-й раз подряд и в 11-й раз в истории клуба стала «Минчанка». Серебряные медали выиграл «Коммунальник-ГрГУ» из Гродно. Тройку призеров мужского чемпионата Беларуси составили солигорский «Шахтер», гомельская «Энергия» и столичный «Строитель».