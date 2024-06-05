«Слабые, мерзкие, подлые люди». Легенда волейбола дал жесткий ответ МОК на отстранение россиян | Источник: РИА "Новости"

Российские атлеты исключены из турниров по многим видам спорта с февраля 2022 года.

"Сложная ситуация. Терпеть? Мы столько терпим. Не знаю, может, надо другие решения принимать. Вообще это неоднозначный момент, и правильного ответа в этой ситуации нет. К сожалению, страдают поколения спортсменов, те люди, которые отдали всю жизнь. Те люди, которые должны были ехать на Олимпиаду. Паралимпийцы, которые сделали подвиг, что пришли в спорт. А их вот так унижают. Это печально. Это низкие люди, которые возглавили МОК, и паралимпийский комитет, и многие международные федерации.

Слабые, мерзкие, подлые люди, которые подвержены политическому давлению, у которых нет принципов и характера. Которые не борются за спорт и равноправие в спорте. К сожалению, выбирали на эти должности людей слабых, поддающихся политическому влиянию.

Нам нужно не опускать руки, развиваться самим, стремиться проводить альтернативные игры. Пытаться сделать что-то лучше, чем это подлое, мерзкое олимпийское направление, которое вызывает больше отвращения, чем позитива. Нужно проводить соревнования, мы умеем это делать. У нас есть колоссальный опыт. И я думаю, другие страны потихонечку подтянуться, как бы они ни вставляли палки в колеса. Нам нужно идти этим путем. Опыт у нас есть: Советский Союз, железный занавес — мы проводили замечательные соревнования.

У нас есть дети, которые должны видеть, что у нас есть спорт, есть сборные команды, есть чемпионы. В конце концов, мир сам потом одумается. Это наше право потом — возвращаться или нет«, — заявил Тетюхин в интервью ютуб-каналу “Дисциплина”.