Андрей Марченко перешёл в «Белогорье» из белорусского «Шахтёра»

Марченко — семикратный чемпион Беларуси, шестикратный победитель Кубка и пятикратный обладатель Суперкубка страны в составе «Шахтёра». В сезоне-2021/2022 волейболист стал MVP чемпионата Республики Беларусь. В сезонах-2021/2022 и 2022/2023 становился MVP Кубка страны. В 2022 году занял первое место в финале Республиканской универсиады по волейболу среди мужских команд в составе Витебского государственного технологического университета.