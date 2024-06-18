15:32 (мск), источник: Sport24

Самая сексуальная волейболистка мира показала сочную фигуру в откровенном купальнике

Американка Кайла Симмонс, которую в СМИ часто называют самой красивой и сексуальной волейболисткой мира, порадовала поклонников новым волнующим контентом.

28-летняя девушка опубликовала в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена), где у нее в настоящее время 1 млн подписчиков, эффектное видео в достаточно откровенном купальнике, подчеркивающим красоту ее сочной фигуры, сексуальной груди и соблазнительных ягодиц.

Во время загрузки произошла ошибка.

«День у бассейна», — написала Кайла в подписи к видео, собрав большое количество лайков и восторженных комментариев.

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