Самая сексуальная волейболистка мира показала сочную фигуру в откровенном купальнике
Американка Кайла Симмонс, которую в СМИ часто называют самой красивой и сексуальной волейболисткой мира, порадовала поклонников новым волнующим контентом.
Американка Кайла Симмонс, которую в СМИ часто называют самой красивой и сексуальной волейболисткой мира, порадовала поклонников новым волнующим контентом.
28-летняя девушка опубликовала в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена), где у нее в настоящее время 1 млн подписчиков, эффектное видео в достаточно откровенном купальнике, подчеркивающим красоту ее сочной фигуры, сексуальной груди и соблазнительных ягодиц.
«День у бассейна», — написала Кайла в подписи к видео, собрав большое количество лайков и восторженных комментариев.