Волейболисты сборной Франции стали победителями Лиги наций — 2024

В четырёх сетах победу одержали французы. Матч завершился со счётом 3:1 (25:23, 18:25, 25:23, 25:23).

Напомним, в полуфинале Лиги наций — 2024 французы в пяти сетах обыграли сборную Польши, а волейболисты из Японии со счётом 3:0 одолели словенцев.