22:09 (мск), источник: ТАСС

Всероссийская федерация волейбола оставила в силе дисквалификацию Гончаровой

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) на повторном заседании оставила в силе условную дисквалификацию игрока московского «Динамо» и сборной России Натальи Гончаровой за неспортивное поведение. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

Заседание прошло 26 июля. В нем принимали участие Гончарова и генеральный директор «Динамо» Владимир Зиничев. Зиничев высказал мнение о том, что Гончарова является человеком с безупречной репутацией, она стала жертвой провокационного поведения соперниц. Также он отметил, что первичный разбор дела был проведен с нарушениями регламента ВФВ. Комиссия, рассматривавшая вопрос дисквалификации спортсменки, единогласно приняла решение оставить ее в силе, признав доводы московского клуба несущественными.

14 апреля Гончарова продемонстрировала оскорбительные жесты в сторону команды соперника — калининградского «Локомотива». Матч проходил в рамках полуфинала чемпионата России. 17 мая она получила условную дисквалификацию на полгода с реальным пропуском одной игры чемпионата России в следующем сезоне.

Читайте также от «ТАСС»
Чем недовольны парижане и куда пропали туристы
Журова считает дело Валиевой политическим
Муфтий заявил, что "больная идеология" лишила мусульманку участия в открытии ОИ
Боец Исмаилов не будет проводить поединки до конца года
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь