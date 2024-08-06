Всероссийская федерация волейбола оставила в силе дисквалификацию Гончаровой

Заседание прошло 26 июля. В нем принимали участие Гончарова и генеральный директор «Динамо» Владимир Зиничев. Зиничев высказал мнение о том, что Гончарова является человеком с безупречной репутацией, она стала жертвой провокационного поведения соперниц. Также он отметил, что первичный разбор дела был проведен с нарушениями регламента ВФВ. Комиссия, рассматривавшая вопрос дисквалификации спортсменки, единогласно приняла решение оставить ее в силе, признав доводы московского клуба несущественными.