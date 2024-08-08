«Рад, что России здесь нет». Интервью с самым «нашим» волейболистом на Олимпиаде

— Франция второй раз подряд в финале Олимпиады.

— Я сам не знаю, как нам это удалось! Сегодня мы хорошо начали игру, постоянно оказывали на Италию давление. Последние два года мы им постоянно проигрывали: они атакуют с высоких мячей, подача у них отличная, а мы играли кое-как. Сегодня же был полный порядок с концентраций. Плюс у нас отличный командный дух, мы все — друзья, все друг друга поддерживают. Тяжёлая игра очень.