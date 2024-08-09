Бывшая россиянка сыграет в волейбольном финале Олимпиады. Ее Италия продолжает громить всех в Париже

На сей раз, впрочем, Турция выглядела куда солиднее, чем в группе. В первой партии именно она поначалу оторвалась в счете — 9:5, 12:10, 16:14. Однако затем последовали несколько ошибок от Варгас, Каракурт и их подруг. Итальянки набрали шесть очков подряд, а затем довели сет до победы — 25:22. Впрочем, во второй партии Турция вновь вела 15:13. Вскоре после этого на площадке появилась и Антропова и выдала классный отрезок. Екатерина совершила три успешные атаки, а в самой концовке выдала серию из трех классных подач. Так, и вторая партия ушла к итальянкам — 25:19.