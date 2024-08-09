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Сборная США по волейболу стала бронзовым призером Олимпийских игр — 2024

В Париже (Франция) завершился матч за третье место олимпийского турнира по волейболу среди мужчин.

Источник: Reuters

Сборная США в трёх сетах оказалась сильнее национальной команды Италии — 25:23, 30:28, 27:25.

США вышли из группы С с первого места, набрав восемь очков. В четвертьфинале американцы одержали волевую победу над командой Бразилии, а в полуфинале уступили Франции.

Напомним, завтра, 10 августа, состоится финальный матч соревнований, в котором встретятся сборные Франции и Польши. Начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.

Волейбольный турнир Олимпийских игр — 2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионами стали игроки сборной Франции, в финале обыграв сборную ОКР со счётом 3:2.