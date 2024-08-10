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Французские волейболисты стали чемпионами Олимпийских игр — 2024 в Париже

Мужская сборная Франции по волейболу завоевала золотые медали Олимпийских игр — 2024 в Париже.

Источник: Getty Images

Это вторая подряд победа французов на подобном уровне — на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) они также стали лучшей командой турнира.

В финальном матче французские волейболисты со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 25:23) обыграли команду Польши.

Двукратным олимпийским чемпионом в составе Франции стал либеро «Зенита» Женя Гребенников — сын советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова.

Отметим, что в последний раз мужская сборная по волейболу выиграла две Олимпиады подряд ещё в прошлом веке: комала США завоевала золотые медали в Лос-Анджелесе-1984 и Сеуле-1988.

Напомним, в финале Олимпиады-2020 французы в пяти партиях одолели команду России (ОКР). Бронза досталась Аргентине. Сборная России не принимает участия в Олимпиаде-2024 из-за международного бана.