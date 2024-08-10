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Бразильские волейболистки завоевали бронзу Олимпиады

Волейболистки сборной Бразилии обыграли команду Турции в матче за бронзу ОИ-2024.

Источник: Reuters

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Женская сборная Бразилии по волейболу обыграла команду Турции в матче за третье место олимпийского турнира, который проходит в Париже.

Встреча завершилась со счетом 3−1 (25:21, 27:25, 22:25, 25:15). В составе сборной Бразилии больше всех очков набрала Габриэла Гимарайнс (28 очков). В составе турецкой национальной команды самой результативной стала Мелисса Варгас (26).

Бразильянки в третий раз в истории завоевали бронзовые медали Олимпиады. Команда дважды становилась чемпионом Игр (2008, 2012). Турецкая женская команда ни разу в своей истории не брала олимпийских медалей.

В финале 11 августа встретятся сборные США и Италии.