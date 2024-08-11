Родившаяся в Исландии экс-россиянка принесла для Италии первое золото в истории. Антропова — олимпийская чемпионка!

Екатерина приехала в Париж и не просто съездила на Олимпиаду, а стала частью одной из самых выдающихся команд в истории Игр. Сама по себе победа Италии едва ли может считаться сенсацией. Все-таки итальянки очень успешно играют в 2024 году. В июне, к примеру, во второй раз в истории взяли Лигу наций, причем по ходу финала в Таиланде в трех играх уступили соперницам всего лишь сет. Только вот едва ли кто-то мог себе представить, что в плей-офф ни действующие чемпионки мира сербки, ни набравшие ход турчанки во главе с мощной Мелиссой Варгас, ни даже американки, победительницы Олимпиады-2020, не смогут сделать против Италии вообще ничего. Так в «пассиве» команды Хулио Веласко и остается единственная упущенная партия за весь турнир — на самом старте в группе против Доминиканской Республики.