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Женская сборная Беларуси по волейболу обыграла россиянок на старте турнира в Минске

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном Дворце спорта стартовал международный турнир по волейболу с участием мужских и женских национальных команд Беларуси и России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Программу волейбольного уикенда в Минске открыл поединок женских сборных. Первая и вторая партии развивались с небольшим перевесом белорусок, которые в итоге свели оба сета к одинаковым цифрам 25:20. В третьем игровом отрезке преимущество наших девушек было еще более подавляющим — 25:16 и итоговая победа с сухим счетом 3:0.

Стартовый матч мужских команд Беларуси и России начнется сегодня в семь вечера. Ответные поединки белорусских и российских волейболистов состоятся завтра: женщины начнут в 15.30, мужчины — в 18.00. Вход на трибуны Дворца спорта свободный, прямые трансляции с места событий организует телеканал «Беларусь 5».

Международный турнир по волейболу посвящен 80-летию освобождения Беларуси. Накануне игроки, тренеры и представители сборных — участниц соревнований почтили память погибших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к стеле «Минск — город-Герой».