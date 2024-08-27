Волейболистка московского «Динамо» Капустина объявила о паузе в карьере

«Ирина Капустина объявила о временном прекращении своей карьеры. Однако доигровщица московского “Динамо” заверила, что планирует вернуться к выступлениям в следующем сезоне. Мы с нетерпением ждём возвращения Ирины на площадку!» — говорится в заявлении организации.