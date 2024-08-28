Призер Лиги наций стала волейболисткой московского «Динамо»

Срок соглашения с 28-летней волейболисткой не уточняется.
Ван Юньлу в составе сборной Китая стала серебряным призером Лиги наций и чемпионкой Азиатских игр. На клубном уровне она представляла китайские «Байи Наньчан» и «Пекин БАИК Мотор».
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Китайская доигровщица Ван Юньлу перешла в московское «Динамо», сообщается на сайте волейбольного клуба.
Срок соглашения с 28-летней волейболисткой не уточняется.
Ван Юньлу в составе сборной Китая стала серебряным призером Лиги наций и чемпионкой Азиатских игр. На клубном уровне она представляла китайские «Байи Наньчан» и «Пекин БАИК Мотор».