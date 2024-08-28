Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Призер Лиги наций стала волейболисткой московского «Динамо»

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Китайская доигровщица Ван Юньлу перешла в московское «Динамо», сообщается на сайте волейбольного клуба.

Источник: Спорт РИА Новости

Срок соглашения с 28-летней волейболисткой не уточняется.

Ван Юньлу в составе сборной Китая стала серебряным призером Лиги наций и чемпионкой Азиатских игр. На клубном уровне она представляла китайские «Байи Наньчан» и «Пекин БАИК Мотор».