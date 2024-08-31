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Драмой обернулся матч Казахстана на Паралимпиаде

Сборная Казахстана по волейболу сидя провела второй матч на Паралимпиаде в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.

Источник: Мейiржан Амангелдиев

Соперниками казахстанцев по группе A стали паралимпийцы из Боснии и Герцеговины. Встреча завершилась по итогам пяти партий в пользу боснийцев — 3:2.

Примечательно, что соперники казахстанцев выиграли первые два сета — 26:24, 25:13. Третью партию подопечные Бауыржана Тахауова оставили за собой — 25:14.

Четвертый сет, который также стал победным для Казахстана оказался более упорным — 25:21.

В заключительной партии уже боснийцы отпраздновали успех — 15:8.

Напомним, что в первом матче казахстанцы обыграли Францию. Матч с хозяевами площадки завершился со счетом 3:0 — 25:7, 25:20, 25:7.

В следующем туре наши паралимпийцы сыграют с командой Египта. Встреча пройдет 2 сентября.

Добавим, сборная Казахстана на Паралимпиаде в Париже завоевала одну медаль. Серебряную награду принес Еркин Габбасов, выступивший в пулевой стрельбе из пневматической винтовки с дистанции десять метров.