Драмой обернулся матч Казахстана на Паралимпиаде

Соперниками казахстанцев по группе A стали паралимпийцы из Боснии и Герцеговины. Встреча завершилась по итогам пяти партий в пользу боснийцев — 3:2.
Примечательно, что соперники казахстанцев выиграли первые два сета — 26:24, 25:13. Третью партию подопечные Бауыржана Тахауова оставили за собой — 25:14.
Четвертый сет, который также стал победным для Казахстана оказался более упорным — 25:21.
В заключительной партии уже боснийцы отпраздновали успех — 15:8.
Напомним, что в первом матче казахстанцы обыграли Францию. Матч с хозяевами площадки завершился со счетом 3:0 — 25:7, 25:20, 25:7.
В следующем туре наши паралимпийцы сыграют с командой Египта. Встреча пройдет 2 сентября.
Добавим, сборная Казахстана на Паралимпиаде в Париже завоевала одну медаль. Серебряную награду принес Еркин Габбасов, выступивший в пулевой стрельбе из пневматической винтовки с дистанции десять метров.