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«Зенит-Казань» на выезде обыграл красноярский «Енисей» в матче 2-го тура Суперлиги

Завершился матч 2-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 между красноярским «Енисеем» и действующими чемпионами России командой «Зенит-Казань».

Источник: Чемпионат.com

Встреча в Красноярске закончилась со счётом 3:0 (25:20, 25:19, 25:23) в пользу гостей.

Казанцы одержали вторую победу в Суперлиге. В 1-м туре они в выездном матче победили «Белогорье», уступая по ходу матча 0−2 по партиям. Красноярцы потерпели первое поражение в чемпионате после гостевой победы над кемеровским «Кузбассом» на старте турнира.

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.