«Зенит-Казань» на выезде обыграл красноярский «Енисей» в матче 2-го тура Суперлиги

Казанцы одержали вторую победу в Суперлиге. В 1-м туре они в выездном матче победили «Белогорье», уступая по ходу матча 0−2 по партиям. Красноярцы потерпели первое поражение в чемпионате после гостевой победы над кемеровским «Кузбассом» на старте турнира.