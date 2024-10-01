Жесть в Америке: в играх с девушками мощно вколачивает бывший мужик, но им никто не хочет помочь

— В этом деле важно то, что касается физической безопасности в волейболе. И именно с этим девушки сталкиваются на практике каждый день. Так что это просто безумная, ошибочная политика, которая крадет у женщин спортивные мечты и отдает их мужчинам, и в то же время подвергает опасности здоровье и безопасность женщин.