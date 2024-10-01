Жесть в Америке: в играх с девушками мощно вколачивает бывший мужик, но им никто не хочет помочь

В американском женском студенческом волейболе разгорается скандал из-за нахождения в составе одной из команд экс-мужчины.
Команда университета Boise State объявил об отмене матча с San Jose State. Конкретной причины в заявлении названо не было, но вскоре ситуация прояснилась.
— Boise State Volleyball не будет играть запланированный матч в San José State в субботу, 28 сентября.
Команде засчитали техническое поражение. Mountain West Conference из первого дивизиона Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA) была уведомлена Независимым советом по женскому спорту (ICONS) о проблемах безопасности спортсменов в отношении Блэр Флеминг. Волейболистка из San Jose State, как сообщается, является трансгендером. И вот из-за нее все проблемы.
Коллега Флеминг по команде Брук Слуссер, заявила, что Флеминг сама признала — она является биологическим мужчиной. Несмотря на это, спортсменка получила разрешение от университета Сан-Хосе играть в волейбол. В команде Блэр с 2022 года.
«Слуссер выступала за San Jose State и большую часть сезона 2023 года жила в одной комнате с Блэр Флеминг, не зная, что та была трансгендерным мужчиной, который мог играть в женской команде из-за политики NCAA», — говорится в ходатайстве, поданном в Федеральный суд США, которое оказалось в доступе Daily Mail.
Слуссер, которой университет приказал воздержаться от разговоров о гендерной идентичности коллег по команде, присоединилась к бывшей пловчихе NCAA Райли Гейнс и нескольким другим спортсменкам. Они подали в суд на NCAA за политику в отношении трансгендерных спортсменов. Девушки утверждают, что она ставит под угрозу справедливость и неподкупность женских спортивных соревнований, а также подвергает их риску.
«Отрадно видеть, что все больше учреждений отдают приоритет справедливости и безопасности спортсменов, а не принудительному включению. Я надеюсь, что больше университетов последуют примеру Boise State и Southern Utah, отстаивая то, что правильно, и защищая целостность женского спорта», — заявила Гейнс, когда узнала, что в волейболе было принято решение бойкотировать игру с San Jose State.
San Jose State отказался рассматривать гендерную идентичность любого из своих игроков.
— Мы работаем по нашей программе в соответствии с правилами как NCAA, так и Mountain West Conference. Наши студенты-спортсмены полностью соблюдают правила и положения NCAA.
Мы не будем рассматривать гендерную идентичность студентов, поскольку они защищены Законом о правах и конфиденциальности в сфере образования семьи (FERPA).
Тем временем Слуссер выражает обеспокоенность еще и о физическое безопасности волейболисток.
«По оценкам Брук, скорость удара Флеминг достигала 80 миль в час, что было быстрее, чем она когда-либо видела, чтобы женщина делала в волейболе. Девочки делали все возможное, чтобы увернуться от ударов Флеминг, но все равно не могли полностью защитить себя», — говорится в жалобе Слуссер, опубликованной в Cowboy State Daily.
Адвокат Слуссер Билл Бок полностью на стороне своей клиентки и уже выступил с официальным заявлением (OutKick):
— В этом деле важно то, что касается физической безопасности в волейболе. И именно с этим девушки сталкиваются на практике каждый день. Так что это просто безумная, ошибочная политика, которая крадет у женщин спортивные мечты и отдает их мужчинам, и в то же время подвергает опасности здоровье и безопасность женщин.
Boise State стал третьим учебным заведением, отказавшимся от матча против San Jose State или рассматривавшим возможность отказа.