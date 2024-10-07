«Динамо» отомстило «Зениту» в Кубке Легенд. Такого нервного матча ещё не было!

Буквально весь первый сет ни одна из команд не могла завладеть преимуществом. Как только какой-то из клубов создавал задел в два очка, другой сразу включался и сравнивал счёт. Показатели в атаке у соперников были почти равны: 50% у «Динамо», 43% — у «Зенита-Казань». А вот на приёме сильно лучше выглядели москвичи — 52% против 31%. Это и сыграло свою роль. После трёх сетболов бело-голубые забрали первый сет (27:25).