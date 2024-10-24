Вербов обыграл Алекно! Казань осталась непобеждённой в Суперлиге

Ну, а что же «Зенит»? Четвёртое домашнее поражение для команды Владимира Алекно. Конечно, на этот раз никаких громких высказываний не будет, команда выглядела достойно, игроки боролись до конца, в третьем сете даже смогли в какой-то момент сократить отрыв до одного очка с пяти. Но баланса в игре петербуржцев по-прежнему нет. И тренеру нужно в кратчайшие сроки делать выводы, ведь сейчас у «Зенита» отрицательный баланс побед и поражений — 4−5. Ну, а взять реванш у казанцев будет возможность совсем скоро — в начале ноября команды сойдутся в ¼ финала Кубка России.