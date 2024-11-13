«Идёт высокая блондинка, и они просто в шоке от этого!» Арина Федоровцева о жизни в Китае

«Тут меня больше узнают не как игрока, а просто когда видят человека европейской внешности, они хотят сфотографироваться, они хотят буквально коснуться тебя. Я сталкивалась с этим. Вышла погулять в центре города, посетить достопримечательности — со мной за первый километр прогулки сфотографировались человек 10 как минимум. Не потому, что они знают меня как игрока, а просто из-за того, что идёт высокая блондинка, и они просто в шоке от этого!» — приводит слова волейболистки Sport24 со ссылкой на Vk Спорт.