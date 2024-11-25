«Забитые трибуны видеть приятно даже на выезде». Интервью Ивана Яковлева

Единственным исключением стал центральный матч тура, в котором петербургский «Зенит» на чужой площадке огорчил московское «Динамо». Гости с самого начала предложили соперникам ураганный темп, а динамовцы, как с огорчением отметил после матча их главный тренер Константин Брянский, на протяжении двух сетов не могли адаптироваться к подачам в исполнении «Зенита». Все могло перевернуться в четвертой партии, но петербуржцы сумели ликвидировать отставание «-4» и забрали концовку. Для команды Владимира Алекно это первая победа над командой из топ-5 таблицы в нынешнем сезоне. После игры мы поговорили с капитаном «Зенита» и серебряным призером Олимпиады в Токио Иваном Яковлевым, который не стал называть эту победу самой важной для команды в текущем сезоне.