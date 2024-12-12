Станислава Шевченко переизбрали на пост президента Всероссийской федерации волейбола

«Что касается дальнейших ключевых направлений работы Всероссийской федерации волейбола, выделю главное: помимо тех факторов, на которых мы сосредоточены в течение многих лет в части профессионального спорта, в дальнейшем мы планируем акцентировать внимание на развитии детско-юношеского волейбола, а также волейбола сидя», — сказал Шевченко.