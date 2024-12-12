Станислава Шевченко переизбрали на пост президента Всероссийской федерации волейбола

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Станислав Шевченко переизбран на пост президента Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Об этом сообщила пресс-служба ВФВ.
Шевченко был единственным кандидатом на пост президента организации. Он переизбран единогласно на новый четырехлетний срок. На должности вице-президентов избраны генеральный директор ВФВ, председатель совета пляжного волейбола Андрей Горбенко и заслуженный тренер России Николай Карполь. Пост генерального секретаря ВФВ занял Александр Яременко.
«Что касается дальнейших ключевых направлений работы Всероссийской федерации волейбола, выделю главное: помимо тех факторов, на которых мы сосредоточены в течение многих лет в части профессионального спорта, в дальнейшем мы планируем акцентировать внимание на развитии детско-юношеского волейбола, а также волейбола сидя», — сказал Шевченко.
Шевченко 54 года, он занимает пост президента организации с 2010 года. Также он входит в руководящие органы Международной федерации волейбола (FIVB) и Европейской конфедерации волейбола (CEV).