Робин Гуд в российском волейболе! «Факел» стал грозой грандов

Кажется, дело в психологии. За проигрыш лидерам никто не кинет камень в молодых ямальцев, они раскрепощены, а когда эта команда ловит кураж — остановить её очень сложно. К тому же появляется то, чего так не хватает «Факелу» во встречах с себе подобными и аутсайдерами — уверенность в концовках. Вот и в матче с «Динамо» клуб из Нового Уренгоя выиграл два первых сета на балансе. А затем и в третьей партии повёл 11:7, выдав серию из пяти брейков на подачах Матвея Пипунырова. Сенсация была близка, но здесь едва ли не в первый раз в сезоне сыграла глубина скамейки динамовцев. Константин Брянский сделал двойную замену, выпустив Алексея Кураша и Максима Сапожкова. И это сработало. Диагональный, проваливший первый сет, со второй попытки поймал свою игру, тем самым разбудив и партнёров.